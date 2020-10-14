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Ракурс
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський на Донбасі, фото: Офіс президента

«Таємна вечеря» Зеленського та Єрмака на Донбасі збурила соцмережі (ФОТО)

14 жов 2020, 22:13
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Володимир Зеленський, президент України, відвідав Донецьку область у День захисника України, 14 жовтня. Під час цієї робочої поїздки Зеленський зустрівся з військовослужбовцями операції Об'єднаних сил (ООС).

Один з оприлюднених прес-службою президента фотознімків цієї поїздки викликав бурхливу реакцію соцмереж.

На ньому Зеленський разом із очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком коштують солдатську їжу в компанії військовослужбовців.

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський на Донбасі, фото: Офіс президента

Однак при уважному перегляді цього знімку користувачі соцмереж помітили, що посуд серед усіх присутніх є лише у Зеленського з Єрмаком — військові просто сидять за столом.

Хоч би для плізіру тарілки хлопцям поставили, — обурюються у соцмережах.


Нагадаємо, під час візиту на Донбас у вересні Зеленський здійснив дегустацію солдатського борщу.

Джерело: Ракурс


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