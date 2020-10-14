Міжнародний день сільських жінок відзначають 15 жовтня, фото: Jim Holmes

https://racurs.ua/ua/n145130-15-jovtnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-silskyh-jinok-ta-vsesvitniy-den-myttya-ruk.html

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15 жовтня у світі відзначають Міжнародний день сільських жінок. Це свято було запроваджене Генасамблеєю ООН у 2007 році, а вперше відзначалося 15 жовтня 2008 року.

Це свято покликане відзначити «найважливішу роль сільських жінок, в тому числі жінок, які належать до корінних народів, і їхній внесок в прискорення розвитку сільського господарства і сільських районів, підвищення продовольчої безпеки та подолання зубожіння в сільських районах».

Також 15 жовтня відзначають Всесвітній день миття рук. Це свято було започатковане у 2008 році в межах глобальної кампанії, присвяченої підвищенню обізнаності щодо миття рук з милом як ключового фактора у профілактиці захворювань. Вважається, що завдяки миттю рук з милом можна зменшити на 25−50% поширеність респіраторних та кишкових захворювань.

Крім того, на 15 жовтня припадає Міжнародний день білої тростини — день солідарності з сліпими та інвалідами зору.

Православна церква 15 жовтня вшановує пам’ять мучеників Кипріана, Феоктиста і Юстини, які у IV ст. н. е. стали жертвами переслідувань християн.

У народі Юстину та Купріяна вважали захисниками від бісів, чаклунів і відьом.

Народні прикмети: