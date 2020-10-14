Международный день сельских женщин отмечают 15 октября, фото: Jim Holmes

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15 октября в мире отмечают Международный день сельских женщин. Этот праздник был введен Генассамблеей ООН в 2007 году, а впервые отмечался 15 октября 2008 года.

Этот праздник призван отметить «важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах».

Также 15 октября отмечают Всемирный день мытья рук. Этот праздник был введен в 2008 году в рамках глобальной кампании, посвященной повышению осведомленности о мытье рук с мылом как ключевого фактора в профилактике заболеваний. Считается, что благодаря мытью рук с мылом можно уменьшить на 25−50% распространенность респираторных и кишечных заболеваний.

Кроме того, на 15 октября приходится Международный день белой трости — день солидарности со слепыми и инвалидами по зрению.

Православная церковь 15 октября чтит память мучеников Киприана, Феоктиста и Юстины, которые в IV в. н. е. стали жертвами преследований христиан.

В народе Юстину и Куприяна считали защитниками от бесов, колдунов и ведьм.

Народные приметы: