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Ракурс
В Киеве напали на агитатора УДАРа, фото: 1ZOOM

Агитатора УДАРа ранили ножом в Киеве, он в критическом состоянии — Кличко

14 окт 2020, 20:58
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В Киеве вооруженный ножом мужчина нанес ранения волонтеру партии УДАР, который раздавал на улице газету.

Пострадавший — ветеран АТО/ООС по имени Станислав в критическом состоянии находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Фейсбуке.

Кличко, ссылаясь на свидетелей инцидента, отмечает, что пострадавший вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение одного из прохожих, который цеплялся к другим волонтерам.

Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею, — отметил Кличко.

Нападавшего уже задержали. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила об этом в комментарии к сообщению Кличко.

По ее словам, задержанному готовится сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство, завтра, 15 октября, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.


Напомним, агитпалатка, установленный в одном из городов Черниговщины сегодня, 14 октября, стала причиной драки со стрельбой.

Источник: Ракурс


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