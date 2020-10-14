В Киеве напали на агитатора УДАРа, фото: 1ZOOM

https://racurs.ua/n145129-agitatora-udara-ranili-nojom-v-kieve-on-v-kriticheskom-sostoyanii-klichko.html

Ракурс

В Киеве вооруженный ножом мужчина нанес ранения волонтеру партии УДАР, который раздавал на улице газету.

Пострадавший — ветеран АТО/ООС по имени Станислав в критическом состоянии находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Фейсбуке.

Кличко, ссылаясь на свидетелей инцидента, отмечает, что пострадавший вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение одного из прохожих, который цеплялся к другим волонтерам.

Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею, — отметил Кличко.

Нападавшего уже задержали. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила об этом в комментарии к сообщению Кличко.

По ее словам, задержанному готовится сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство, завтра, 15 октября, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, агитпалатка, установленный в одном из городов Черниговщины сегодня, 14 октября, стала причиной драки со стрельбой.