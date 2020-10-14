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Ракурс
У Києві напали на агітатора «Удару», фото: 1ZOOM

Агітатора УДАРу поранили ножем у Києві, він у критичному стані — Кличко

14 жов 2020, 20:58
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У Києві озброєний ножем чоловік завдав поранень волонтеру партії УДАР, який роздавав на вулиці газету.

Постраждалий — ветеран АТО/ООС на ім’я Станіслав у критичному стані перебуває в реанімації, за його життя борються лікарі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Фейсбуці.

Кличко, посилаючись на свідків інциденту, зазначає, що постраждалий поводився чемно, попри агресивну поведінку одного з перехожих, котрий чіплявся до інших волонтерів.

Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та наніс Станіславу проникаюче поранення в шию, — зазначив Кличко.

Нападника вже затримали. Речник прокуратури Києва Надія Максимець повідомила про це в коментарі до повідомлення Кличка.

За її словами, затриманому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство, завтра, 15 жовтня, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.


Нагадаємо, агітнамет, встановлений в одному з міст Чернігівщини сьогодні, 14 жовтня, став причиною бійки зі стріляниною.

Джерело: Ракурс


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