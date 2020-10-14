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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

Опитування Зеленського — президента закликали назвати ухвалені за рік вироки за топ-корупцію

14 жов 2020, 20:32
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, озвучив перший пункт нещодавно анонсованого ним на 25 жовтня всенародного опитування. Українців планують запитати, чи слід запроваджувати довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

У парламентській політсилі «Голос» Зеленського закликали надати перелік судових справ щодо корупції у великих розмірах, які за його каденції завершились позбавленням волі звинуваченого чиновника на максимальний термін — 12 років. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою «Голосу».

На думку політсили, чинні терміни покарання є достатніми, а з корупцією слід боротися шляхом розбудови незалежних судів, прокуратури, поліції.


Реальною проблемою є не термін покарання, а відсутність раніше обіцяних президентом «посадок» корупціонерів, — наголошується в повідомленні прес-служби політсили.

Нагадаємо, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вчора, 13 жовтня, запропонувала Зеленському свій перелік запитань для анонсованого ним опитування.

Джерело: Ракурс


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