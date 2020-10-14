У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145127-naslidky-covid-19-dlya-ekologiyi-ucheni-porivnyaly-z-drugou-svitovou-infografika.html

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Епідемія коронавірусу призвела до безпрецедентного зниження викидів вуглекислого газу (CO2) у першій половині 2020 року.

Це зниження було більшим, ніж під час фінансової кризи 2008 року, нафтової кризи 1979 року або навіть Другої світової війни, повідомляє прес-служба Постдамського інституту досліджень кліматичних впливів (Німеччина).

Такого висновку міжнародна група дослідників дійшла на основі аналізу даних, зібраних дослідницькою ініціативою Carbon Monitor.

Виявилося, що за перші шість місяців 2020 року викидів вуглекислого газу було на 8,8% менше, ніж за той самий період у 2019 році — загальне зменшення становило 1 тис. 551 млн тонн.

У квітні, в розпал першої хвилі коронавірусу, коли більшість великих країн зупинили своє суспільне життя і частину свого економіки, викиди навіть скоротилися на 16,9%, — зазначають дослідники. — Загалом, різні спалахи привели до зниження викидів, які ми зазвичай спостерігаємо тільки в короткостроковій перспективі під час таких свят, як Різдво або Китайський весняний фестиваль.

За цей час дослідники зафіксували такі показники скорочення викидів вуглекислого газу у світі:

у секторі наземного транспорту — на 40%;

у енергетичному секторі — на 22%;

у промисловому секторі — на 17%;

у житловому секторі — на 3% (здебільшого через аномально теплу зиму в Північній півкулі, адже люди залишалися вдома під час карантину).

Водночас вчені зафіксували сильний «ефект відскоку» після завершення карантину з липня 2020 року — відразу після зняття карантинних обмежень. Тоді більшість економік відновили звичний рівень викидів СО2.

Втім, учені наголошують, що навіть якщо б викиди залишались на цьому історично низькому рівні, це мало б досить незначний вплив на довгострокову концентрацію СО2 в атмосфері.

Єдиною дійсною стратегією стабілізації клімату є повна зміна індустрії та торгівлі, — наголошується у статті.

Нагадаємо, учені нещодавно знайшли зв’язок між коронавірусною хворобою COVID-19 та шкідливими викидами.