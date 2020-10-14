В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n145127-posledstviya-covid-19-dlya-ekologii-uchenye-sravnili-so-vtoroy-mirovoy-infografika.html

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Эпидемия коронавируса привела к беспрецедентному снижению выбросов углекислого газа (CO2) в первой половине 2020 года.

Это снижение было большим, чем во время финансового кризиса 2008 года, нефтяного кризиса 1979 года или даже Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Потсдамской института исследований климатических воздействий (Германия).

К такому выводу международная группа исследователей пришла на основе анализа данных, собранных исследовательской инициативой Carbon Monitor.

Оказалось, что за первые шесть месяцев 2020 года выбросов углекислого газа было на 8,8% меньше, чем за тот же период в 2019 году — общее уменьшение составило на 1 тыс. 551 млн тонн.

В апреле, в разгар первой волны коронавируса, когда большинство крупных стран остановили свою общественную жизнь и часть своего экономики, выбросы даже сократились на 16,9%, — отмечают исследователи. — В целом, разные вспышки привели к снижению выбросов, которые мы обычно наблюдаем только в краткосрочной перспективе при таких праздниках, как Рождество или Китайский весенний фестиваль.

За это время исследователи зафиксировали такие показатели сокращения выбросов углекислого газа в мире:

в секторе наземного транспорта — на 40%;

в энергетическом секторе — на 22%;

в промышленном секторе — на 17%;

в жилом секторе — на 3% (в основном из-за аномально теплой зимы в Северном полушарии, ведь люди оставались дома во время карантина).

В то же время ученые зафиксировали сильный «эффект отскока» после завершения карантина с июля 2020 года — сразу после снятия карантина. Тогда большинство экономик восстановили привычный уровень выбросов СО2.

Впрочем, ученые отмечают, что даже если бы выбросы оставались на этом исторически низком уровне, это имело бы достаточно незначительное влияние на долгосрочную концентрацию СО2 в атмосфере.

Единственной настоящей стратегией стабилизации климата является полное изменение индустрии и торговли, — отмечается в статье.

Напомним, ученые недавно нашли связь между коронавирусной болезнью COVID-19 и вредными выбросами.