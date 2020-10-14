Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n145128-oprosy-zelenskogo-prezidenta-prizvali-nazvat-vynesennye-za-god-prigovory-za-top-korrupciu.html

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, озвучил первый пункт недавно анонсированного им на 25 октября всенародного опроса. Украинцев планируют спросить, следует ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

В парламентской политсиле «Голос» Зеленского призвали предоставить перечень судебных дел о коррупции в крупных размерах, которые при его каденции завершились лишением свободы обвиняемого чиновника на максимальный срок — 12 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой «Голоса».

По мнению политсилы, действующие сроки наказания являются достаточными, а с коррупцией нужно бороться путем развития независимых судов, прокуратуры, полиции.

Реальной проблемой является не срок наказания, а отсутствие ранее обещанных президентом «посадок» коррупционеров, — подчеркивается в сообщении пресс-службы политсилы.

Напомним, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко вчера, 13 октября, предложила Зеленскому свой перечень вопросов для анонсированного им опроса.