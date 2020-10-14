Андрей Ермак и Владимир Зеленский на Донбассе, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, посетил Донецкую область в День защитника Украины, 14 октября. Во время этой рабочей поездки Зеленский встретился с военнослужащими операции Объединенных сил (ООС).

Один из обнародованных пресс-службой президента фотоснимков этой поездки вызвал бурную реакцию соцсетей.

На нем Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком пробуют солдатскую пищу в компании военнослужащих.

Однако при внимательном просмотре этого снимка пользователи соцсетей заметили, что посуда среди всех присутствующих есть только у Зеленского с Ермаком — военные просто сидят за столом.

Хотя бы для плизира тарелки ребятам поставили, — возмущаются в соцсетях.

Напомним, во время визита на Донбасс в сентябре Зеленский провел дегустацию солдатского борща.