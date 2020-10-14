Беларусь вручила послу Украины ноту из-за указа Зеленского

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n145132-belarus-vruchila-poslu-ukrainy-notu-iz-za-ukaza-zelenskogo.html

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Беларусь вручила послу Украины в этом государстве Игорю Кизиму ноту из-за недавнего указ украинского президента Владимира Зеленского, направленного на облегчение пребывания и трудоустройства в нашем государстве белорусских IT-специалистов.

Посол Украины Игорь Кизим сообщил об этом в своем Фейсбуке по результатам визита в МИД Беларуси, куда его вызвали.

По словам Кизима, этот указ Зеленского в белорусском внешнеполитическом ведомстве называют «недружественным, откровенно дискриминационным шагом со стороны Украины», а в самой ноте говорится о якобы нарушении Украиной определенных базовых двусторонних соглашений.

Кизим отмечает, что такая постановка вопроса вызвала у него «определенное недопонимание», а заявления о якобы нарушении указанных в ноте соглашений «трудно поддаются логике».

Ведь Указ был принят в связи с обращениями тех самых белорусских специалистов, которыми было высказано желание работать в Украине и их просьбами создать для этого более приемлемые условия, — подчеркивает посол.

Он отмечает, что президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году издавал указ № 420, касающийся оказания помощи украинцам, которые были вынуждены из-за российской агрессии бежать из Донбасса, в том числе и в Беларусь.

Аналогичным актом помощи людям, которые были вынуждены покинуть родину из-за определенных обстоятельств, Кизим считает и указ Зеленского отношении белорусских специалистов.

Они захотели уехать в другую страну и очевидно, что в силу многих обстоятельств, Украина для них очень привлекательный выбор (понятный язык, родственные связи, общее образование и т. д.). И Украина готова таких людей принять. Так в чем же тут «не дружественность», — отмечает посол.

Напомним, указ, предусматривающий введение ряда мер для привлечения в Украину предпринимателей и высококвалифицированных специалистов с гражданством Беларуси, Зеленский подписал в начале октября.