Украина подала в ОБСЕ список на обмен, однако боевики не спешат со своим

Продолжаются переговоры по обмену пленными, фото: «24 канал»

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) при участии представителей Украины, РФ и ОБСЕ провела очередные переговоры в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что при обсуждении вопроса обмена пленными в рамках этих переговоров координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий удерживаемых лиц, в то время как из ОРДЛО аналогичную информацию не предоставили.

Также во время этих переговоров украинская делегация вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО.

Напомним, депутат от фракции «Европейская солидарность» Яна Зинкевич недавно зарегистрировала на сайте президента петицию, которой предлагается назначить в состав украинской делегации в ТКГ бывшего лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша вместо уволенного со скандалом Витольда Фокина.