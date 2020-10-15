Комендантська година у Франції — друга хвиля коронавірусу знову накриває Європу

https://racurs.ua/ua/n145136-komendantska-godyna-u-franciyi-druga-hvylya-koronavirusu-znovu-nakryvaie-ievropu.html

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Коронавірус у Європі провокує відповідну реакцію влади. У Франції вводять з 17 жовтня комендантську годину в столичному регіоні і деяких інших містах з високим рівнем поширення коронавірусу.

Про це заявив 14 жовтня президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам. Комендантська година діятиме з 21.00 до 06.00 години за місцевим часом, починаючи з цієї суботи. Рішення буде діяти мінімум чотири тижні.

Макрон підтвердив, що в зонах дії комендантської години з 21:00 буде закрито всі ресторани і театри.

Вона запроваджується також, крім Парижу, в Ліллі, Марселі, Греноблі, Ліоні, Руані, Сент-Етьєні, Тулузі і Монпельє.

За порушення комендантської години запроваджено штраф у розмірі 135 євро. Повторне порушення потягне за собою штраф в 1,5 тис. євро.

Ми не втратили контроль, але ситуація викликає тривогу. Ми перебуваємо в періоді, який є другою хвилею. Вірус поширився по всій Франції. Він вражає всі вікові категорії, є важкі форми захворювань серед всіх вікових категорій, — розповів Макрон.

Щодня у країні фіксують 20 тис. нових випадків зараження коронавірусів. Впродовж останніх днів в реанімацію щодня переводилося до 200 тяжкохворих. При цьому більше третини ліжок в реанімації зайняті інфікованими.

Країни ЄС посилюють карантин. У Чехії школярі підуть на дистанційне навчання. Будуть закриті бари і ресторани.

В Італії, яка одна з перших запровадила жорсткий карантин, заборонені шкільні поїздки, а також закриті всі спортивні секції, де займаються контактними видами спорту.

У Великій Британії Борис Джонсон зробив заяву, про створення трирівневої системи обмежень.

Дональд Трамп тим часом заявив, що тільки він зможе покарати Китай за пандемію коронавірусу.

Раніше він заявив, що готовий ввести санкції, якщо Пекін відмовиться допомогти в розслідуванні причин виникнення вірусу.

Незначні збори людей все частіше стають джерелом зараження коронавірусом. Про це заявив директор Центру США з контролю і профілактиці захворювань. Він закликав владу бути особливо уважними до осінніх свят, коли люди часто збираються великими сім’ями і багато поколінь.