Комендантский час во Франции — вторая волна коронавируса снова накрывает Европу

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Коронавирус в Европе провоцирует ответную реакцию власти. Во Франции вводят с 17 октября комендантский час в столичном регионе и других городах с высоким уровнем распространения коронавируса.

Об этом заявил 14 октября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 06.00 часов по местному времени, начиная с этой субботы. Его ввели минимум на четыре недели.

Макрон подтвердил, что в зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры. Он вводится также, кроме Парижа, в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье.

За нарушение комендантского часа введен штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в 1,5 тыс. евро.

Мы не потеряли контроль, но ситуация вызывает тревогу. Мы находимся в периоде, который является второй волной. Вирус распространился по всей Франции. Он поражает все возрастные категории, являются тяжелые формы заболеваний среди всех возрастных категорий, — рассказал Макрон.

Ежедневно в стране фиксируют 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В течение последних дней в реанимацию ежедневно переводилось до 200 тяжелобольных. При этом более трети коек в реанимации заняты инфицированными.

Страны ЕС усиливают карантин. В Чехии школьники уйдут на дистанционное обучение. Будут закрыты бары и рестораны.

В Италии, которая одна из первых ввела жесткий карантин, запрещены школьные поездки, а также закрыты все спортивные секции, где занимаются контактными видами спорта.

В Великобритании Борис Джонсон сделал заявление о создании трехуровневой системы ограничений.

Дональд Трамп между тем заявил, что только он сможет наказать Китай за пандемию коронавируса. Ранее он заявил, что готов ввести санкции, если Пекин откажется помочь в расследовании причин возникновения вируса.

Незначительные собрания людей все чаще становятся главным источником заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний. Он призвал власти быть особенно внимательными к осенних праздникам, когда люди часто собираются большими семьями.