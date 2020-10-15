Коронавирус в Украине унес жизни еще более 70 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145137-koronavirus-v-ukraine-unes-jizni-esche-bolee-70-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.
За прошедшие сутки, 14 октября, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 унесла жизни еще 73 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом во время видеобрифинга.
Всего за сутки обнаружили 5 тыс. 62 случая коронавируса, из них 275 — дети, а 199 — медицинские работники. Госпитализировали за сутки 679 человек.
По результатам 14 октября 951 больной выздоровел.
В настоящее время в Украине на COVID-19 болеют более 156,2 тыс. человек, у еще 350,1 тыс. есть подозрения на это заболевание. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу распространения эпидемии COVID-19.
Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Харьковской области — 651 случай;
- Киеве — 445 случаев;
- Львовской области — 332 случая;
- Сумской области — 271 случай.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- зафиксированы 281 тыс. 239 случаев COVID-19;
- умерли 5 тыс. 302 больных;
- выздоровели 119 тыс. 650 пациентов.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов недавно рассказал, какой будет ориентировочная стоимость вакцины от COVID-19.