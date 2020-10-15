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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине унес жизни еще более 70 человек (ИНФОГРАФИКА)

15 окт 2020, 09:42
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 14 октября, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 унесла жизни еще 73 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом во время видеобрифинга.

Всего за сутки обнаружили 5 тыс. 62 случая коронавируса, из них 275 — дети, а 199 — медицинские работники. Госпитализировали за сутки 679 человек.

По результатам 14 октября 951 больной выздоровел.

В настоящее время в Украине на COVID-19 болеют более 156,2 тыс. человек, у еще 350,1 тыс. есть подозрения на это заболевание. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу распространения эпидемии COVID-19.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Харьковской области — 651 случай;
  • Киеве — 445 случаев;
  • Львовской области — 332 случая;
  • Сумской области — 271 случай.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • зафиксированы 281 тыс. 239 случаев COVID-19;
  • умерли 5 тыс. 302 больных;
  • выздоровели 119 тыс. 650 пациентов.

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО


Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов недавно рассказал, какой будет ориентировочная стоимость вакцины от COVID-19.

Источник: Ракурс


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