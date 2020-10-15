Зеленский внес в свой опрос вопрос о Донбассе

https://racurs.ua/n145138-zelenskiy-vnes-v-svoy-opros-vopros-o-donbasse-video.html

Ракурс

Опрос Владимира Зеленского во время местных выборов 25 октября будет включать вопрос о Донбассе.

Президент 15 октября обнародовал очередное видео о своем опросе.

Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя! — рассказал Зеленский в коротком видеоклипе.

Президент 14 октября обнародовал первый вопрос своего референдума, который намерен провести 25 октября, в день местных выборов в Украине. Зеленский поинтересуется мнением граждан о целесообразности пожизненного заключения для коррупционеров.

Зеленский 13 октября сообщил, что украинцам на избирательных участках 25 октября предложат ответить на «пять важных вопросов». В Офисе президента объяснили, что у этого опроса не будет юридических последствий. Благодаря опросу на Банковой хотят узнать «что на самом деле думает народ».