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Ракурс
Зеленский внес в свой опрос вопрос о Донбассе

Зеленский внес в свой опрос вопрос о Донбассе (ВИДЕО)

15 окт 2020, 10:11
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Опрос Владимира Зеленского во время местных выборов 25 октября будет включать вопрос о Донбассе.

Президент 15 октября обнародовал очередное видео о своем опросе.

Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя! — рассказал Зеленский в коротком видеоклипе.


Президент 14 октября обнародовал первый вопрос своего референдума, который намерен провести 25 октября, в день местных выборов в Украине. Зеленский поинтересуется мнением граждан о целесообразности пожизненного заключения для коррупционеров.

Зеленский 13 октября сообщил, что украинцам на избирательных участках 25 октября предложат ответить на «пять важных вопросов». В Офисе президента объяснили, что у этого опроса не будет юридических последствий. Благодаря опросу на Банковой хотят узнать «что на самом деле думает народ».

Источник: Ракурс


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