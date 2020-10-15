Владимир Зеленский, фото: «РБК-Украина»

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, планирует 20 октября, за пять дней до проведения голосования на местных выборах, выступить в Верховной Раде.

Народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк, первый заместитель главы налогового комитета, сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Железняк отметил, что, по его оценкам, 20 октября за государственный бюджет на 2021 год, как ранее планировалось, Рада не будет голосовать. По словам нардепа, для принятия бюджета не хватает голосов, в том числе и из-за заболевания ряда депутатов на коронавирусную болезнь COVID-19.

А вот вместо голосования за бюджет, 20 октября нас ждет обращение президента к Верховной Раде, — отметил народный избранник.

Также о планах Зеленского выступить в Раде и возможность нерассмотрения бюджета сообщает источник издания «Украинская правда» в аппарате парламента.

По словам источника, официальные документы относительно выступления Зеленского еще не приходили.

Но по состоянию на вторник они планировали (Зеленский со своим офисом) приехать в Раду со своим выступлением. Мы готовимся к выступлению, — отметил собеседник издания.



Отмечается, что источники в аппарате Рады предполагают, что выступление Зеленского еще могут отменить из-за негатива от анонсированного им на 25 октября опроса граждан.

Напомним, Зеленский сегодня, 15 октября, назвал второй из пяти вопросов анонсированного на 25 октября опроса граждан.