Очередная российская вакцина от COVID-19. Фото: Mos.ru

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Научное открытие сделали ученые университета имени Вернадского, который находится в оккупированном Крыму. Они утверждают, что разработали новую вакцину от коронавирусной болезни COVID-19.

Особенностью этой вакцины является то, что ее можно вдыхать. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок, передает РИА «Новости».

По его словам, вакцина якобы состоит из одного олигонуклеотида в форме лассо. Он одновременно несет активатор врожденного иммунитета и антиген с небольшим фрагментом генома SARS-CoV-2. Благодаря этому, по мнению Оберемко, организм сможет идентифицировать коронавирус и выработать антитела.

Однако для запуска тестирования вакцины исследователям еще предстоит получить финансирование.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно заявил о возможности закупки российской вакцины от коронавируса.

В то же время Россия недавно сделала противоречивое заявление о регистрации вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». А 14 октября, президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации еще одной вакцины.