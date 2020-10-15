Очередная российская вакцина от COVID-19 — теперь ее нужно вдыхатьhttps://racurs.ua/n145142-ocherednaya-rossiyskaya-vakcina-ot-covid-19-teper-ee-nujno-vdyhat.htmlРакурс
Научное открытие сделали ученые университета имени Вернадского, который находится в оккупированном Крыму. Они утверждают, что разработали новую вакцину от коронавирусной болезни COVID-19.
Особенностью этой вакцины является то, что ее можно вдыхать. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок, передает РИА «Новости».
По его словам, вакцина якобы состоит из одного олигонуклеотида в форме лассо. Он одновременно несет активатор врожденного иммунитета и антиген с небольшим фрагментом генома SARS-CoV-2. Благодаря этому, по мнению Оберемко, организм сможет идентифицировать коронавирус и выработать антитела.
Однако для запуска тестирования вакцины исследователям еще предстоит получить финансирование.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно заявил о возможности закупки российской вакцины от коронавируса.
В то же время Россия недавно сделала противоречивое заявление о регистрации вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». А 14 октября, президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации еще одной вакцины.