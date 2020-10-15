Зеленский. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n145141-davnego-druga-zelenskogo-vyprovodyat-iz-ofisa-prezidenta-smi.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины может остаться без друга в Офисе президента. После местных выборов под увольнение может подпасть первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, который является давним другом семьи президента.

Причиной выдворения Трофимова являются его разногласия с главой ОП, Андреем Ермаком. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что будущее Трофимова — сомнительно, а его пребывание в должности связано только с близостью по отношению к самому президенту. В то же время другие члены ОП уже бы от него избавились.

Так, неприязнь Ермака к Трофимову началось еще в мае, когда первый заместитель руководителя ОП в одном из интервью заявил, что согласился бы заменить Ермака на его посту и возглавить Офис президента. Также он добавил, что скандальные «пленки Ермака» стали ударом для президента.

В Офисе президента жалуются на то, что Трофимов недостаточно хорошо выполняет свои обязанности. По словам Михаила Подоляка, который отвечает за медийную политику, Трофимов должен был усиливать губернаторов и занимать их позицию в спорах и конфликтных вопросах.

В то же время Трофимов выбирал возможность самоустраниться от этой проблемы, что привело к тому, что губернаторы не понимают свою функцию.

Как известно, Сергей Трофимов отвечает за региональную политику, а также является бывшим исполнительным продюсером студии «Квартал 95».

Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Трофимов пожаловался на то, что в последнее время у него начали «сдавать нервы» и пришлось пить успокоительные препараты.

Вместе с тем он добавил, что для него команда Зеленского, которую удалось собрать, является предметом внутренней радости и гордости. Он назвал окружение президента эффективными, сильными и грамотными людьми, которые его вдохновляют.