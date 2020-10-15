Снег в Карпатах, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Погода в Украине в эти становится все более прохладной.

В Карпатах сегодня, 15 октября, утром температура воздуха вновь опустилась ниже температуры замерзания воды — 0°, поэтому горы покрывает снег. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Отмечается, что на 8.20 сегодняшнего дня на горе Поп Иван Черногорский было облачно и наблюдался юго-западный ветер со скоростью 18−19 м/с. Из-за таких погодных условий видимость была ограниченной дистанцией 50 м.

В украинском Гидрометцентре отмечают, что в последние дни Карпатами прошел циклон, который привел к снижению температуры воздуха, в результате чего на высокогорье начал выпадать снег. Впрочем, синоптики ожидают постепенного повышения температуры в течение суток 15 октября.

Напомним, первый снег на горе Поп Иван Черногорский в этом году выпал в конце сентября.