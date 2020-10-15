Сніг у Карпатах, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n145140-karpaty-vkrylo-snigom-cherez-znyjennya-temperatury-foto.html

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Погода в Україні в ці стає все більш прохолодною.

У Карпатах сьогодні, 15 жовтня, вранці температура повітря знову опустилася нижче температури замерзання води — 0°, тож гори вкриває сніг. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Зазначається, що станом на 8.20 сьогоднішнього дня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно та спостерігався південно-західний вітер зі швидкістю 18−19 м/с. Через такі погодні умови видимість була обмеженою дистанцією 50 м.

В українському Гідрометцентрі зазначають, що в останні дні Карпатами пройшов активний циклон, який призвів до зниження температури повітря, внаслідок чого на високогір’ї почав випадати сніг. Втім, синоптики очікують поступового підвищення температури протягом доби 15 жовтня.

Нагадаємо, перший сніг на горі Піп Іван Чорногірський у цьому році випав наприкінці вересня.