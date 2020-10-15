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Ракурс
Сніг у Карпатах, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Карпати вкрило снігом через зниження температури (ФОТО)

15 жов 2020, 10:29
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Погода в Україні в ці стає все більш прохолодною.

У Карпатах сьогодні, 15 жовтня, вранці температура повітря знову опустилася нижче температури замерзання води — 0°, тож гори вкриває сніг. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Зазначається, що станом на 8.20 сьогоднішнього дня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно та спостерігався південно-західний вітер зі швидкістю 18−19 м/с. Через такі погодні умови видимість була обмеженою дистанцією 50 м.

В українському Гідрометцентрі зазначають, що в останні дні Карпатами пройшов активний циклон, який призвів до зниження температури повітря, внаслідок чого на високогір’ї почав випадати сніг. Втім, синоптики очікують поступового підвищення температури протягом доби 15 жовтня.


Сніг у Карпатах, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, перший сніг на горі Піп Іван Чорногірський у цьому році випав наприкінці вересня.

Джерело: Ракурс


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