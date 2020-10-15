Джо Байден. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n145139-scho-poobicyav-bayden-ukrayini.html

Ракурс

Джо Байден, кандидат у президенти США від Демократичної партії, пообіцяв Україні допомогти припинити війну та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо переможе на президентських виборах у США.

Кандидат у президенти планує співпрацювати з європейськими партнерами для досягнення цієї мети. Про це йдеться у заяві кампанії Байдена, яка була оприлюднена 14 жовтня.

Повідомляється, що Байден планує підтримувати Україну на шляху до «суверенного, демократичного і квітучого майбутнього». Кандидат у президенти США пообіцяв надати військову допомогу Україні, зокрема, летальну зброю, щоб допомогти захистити себе від російської агресії.

Також Байден планує заохочувати український уряд, бізнес і суспільство до боротьби з корупцією, щоб народ України міг користуватись верховенством права та економічними можливостями.

Він резюмував, що успіх України сприятиме встановленню безпеки і стабільності у Європі, а це — в інтересах США.

Як відомо, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. У виборах за президентське крісло беруть участь кандидат від Демократичної партії Джо Байден та чинний президент, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп і Джо Байден провели перший раунд дебатів в рамках передвиборчої кампанії на виборах президента США. Дебати відбулися в атмосфері гострих суперечок, а більшість глядачів, згідно з опитуваннями, відчували роздратування.

Журналістська спільнота загалом поставила під сумнів можливість назвати цей захід дебатами, переважно через агресивну поведінку Трампа.