Джо Байден, кандидат у президенти США, своїм креативним тролінгом команди Дональда Трампа розбурхав мережу.

Представник Демократичної партії поглузував над чинним віце-президентом США Майком Пенсом, якому під час останніх дебатів на голову сіла муха. Байден опублікував у своєму Twitter фото себе усміхненого з мухобійкою в руках.

Внесіть 5 дол., щоб допомогти цій кампанії злетіти, — підписав світлину Байден та розмістив посилання на сторінку для збору коштів для його передвиборчої кампанії.

Як відомо, що англійською ця фраза звучить як «Pitch in $5 to help this campaign fly», де fly перекладається і як «злетіти», і як «муха».

Таким чином Байден поглузував над представником команди Трампа. У середу, 7 жовтня, з Пенсом трапився курйозний випадок під час дебатів кандидатів у віце-президенти. На голову високопосадовця, коли той говорив, сіла муха й просиділа майже дві хвилини.

Нагадаємо, 29 вересня Дональд Трамп і Джо Байден провели перший раунд дебатів у рамках передвиборчої кампанії на виборах президента США. Бесіда двох кандидатів відбулася в атмосфері гострих суперечок.