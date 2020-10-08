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Ракурс
Байден с мухобойкой высмеял вице-президента Пенса и-за мухи. Фото: iz.ru

Байден с мухобойкой высмеял вице-президента Пенса из-за мухи на голове (ФОТО, ВИДЕО)

8 окт 2020, 18:21
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Джо Байден, кандидат в президенты США, своим креативным троллингом команды Дональда Трампа взбудоражил сеть.

Представитель Демократической партии посмеялся над действующим вице-президентом США Майком Пенсом, которому во время последних дебатов на голову села муха. Байден опубликовал в своем Twitter фото себя улыбающегося с мухобойкой в руках.

Внесите 5 долл., чтобы помочь этой кампании взлететь, — подписал фотографию Байден и разместил ссылку на страницу для сбора средств для его предвыборной кампании.

Как известно, что на английском эта фраза звучит как «Pitch in $5 to help this campaign fly, где fly переводится и как «взлететь», и как «муха».

Байден с мухобойкой высмеял вице-президента Пенса из-за мухи. Twitter Байдена

Таким образом Байден посмеялся над представителем команды Трампа. В среду, 7 октября, с Пенсом случился курьезный случай во время дебатов кандидатов в вице-президенты. На голову чиновника, когда тот говорил, села муха и просидела почти две минуты.


Напомним, 29 сентября Дональд Трамп и Джо Байден провели первый раунд дебатов в рамках предвыборной кампании на выборах президента США. Беседа двух кандидатов состоялась в атмосфере острых споров.

Источник: Ракурс


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