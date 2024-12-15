Невідомі об’єкти у небі зафіксували у Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Фото:

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Невідомі об'єкти у небі зафіксували в американському штаті Нью-Джерсі.

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Це в цьому американському регіоні відбувається вже не вперше. Місцеві жителі пишуть, що це НЛО, або ж звичайні дрони. У небі було чути дзижчання. Останнім часом ситуація з такими невідомими об'єктами загострилася. Про це повідомили видання Associated Press та ABC News.

Дехто припускає, що ці невідомі об'єкти — це дрони, які запускають з іранського корабля. Інші вважають, що це робота Секретної служби США, яка стежить за безпекою маєтку новообраного президента Дональда Трампа в Бедмінстері.

Також невідомі безпілотники виявили у небі над Нью-Йорком. Через ці повітряні цілі було призупинено роботу аеропорту. Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гочул назвала цей інцидент останнім у низці подібних випадків, що відбуваються у США з середини листопада.

Це вже занадто, — заявила посадовець і закликала Розвідувальний центр штату Нью-Йорк розслідувати інциденти з безпілотниками.

Нагадаємо, у листопаді невідомі БпЛА зафіксували над американськими авіабазами у Великій Британії. Безпілотники пролітали над базами «Лейкенхіт» і «Мілденхолл» у Саффолку на сході Англії і біля бази «Фелтуелл» у Норфолку.

А днями над американською військовою базою «Рамштайн» помітили багато невідомих БпЛА. Також дрони зафіксували над об'єктами, що належать оборонному концерну Rheinmetall і хімічному концерну BASF.

Джерела: Associated Press, ABC News