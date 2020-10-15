Джо Байден. Фото: RT

https://racurs.ua/n145139-chto-poobeschal-bayden-ukraine.html

Ракурс

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, пообещал Украине помочь закончить войну и оказать влияние на борьбу с коррупцией в Украине, если победит на президентских выборах в США.

Кандидат в президенты планирует сотрудничать с европейскими партнерами для достижения этой цели. Об этом говорится в заявлении кампании Байдена, которое было обнародовано 14 октября.

Сообщается, что Байден планирует поддерживать Украину на пути к «суверенному, демократическому и цветущему будущему». Кандидат в президенты пообещал оказать военную помощь Украине, в частности, поставить летальное оружие, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии.

Также он планирует поощрять украинское правительство, бизнес и общество в отношении борьбы с коррупцией, чтобы народ Украины мог пользоваться верховенством права и экономическими возможностями.

Байден резюмировал, что успех Украины будет способствовать установлению безопасности и стабильности в Европе, а это — в интересах США.

Как известно, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. В схватке за президентское кресло участвуют кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп и Джо Байден провели первый раунд дебатов в рамках предвыборной кампании на выборах президента США. Дебаты состоялись в атмосфере острых споров, а большинство зрителей, согласно опросам, чувствовали раздражение.

Журналистское сообщество в целом поставило под сомнение возможность назвать это мероприятие дебатами, в основном из агрессивного поведения Трампа.