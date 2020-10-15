Зеленський. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n145141-davnogo-druga-zelenskogo-vyturyat-z-ofisu-prezydenta-zmi.html

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Володимир Зеленський, президент України, може залишитися без друга в Офісі президента. Після місцевих виборів під звільнення може потрапити перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов, який є давнім другом сім’ї президента.

Причиною видворення Трофімова є його розбіжності з очільником ОП, Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що майбутнє Трофімова сумнівне, а його перебування на посаді пов’язане лише з наближеністю до самого президента. Натомість інші члени ОП вже давно б від нього позбавилися.

Так, неприязнь Єрмака до Трофімова розпочалася ще у травні, коли перший заступник керівника ОП в одному з інтерв’ю заявив, що погодився б замінити Єрмака на його посаді та очолити Офіс президента. Також він додав, що скандальні «плівки Єрмака» стали ударом для президента.

Також в Офісі президента жаліються на те, що Трофімов недостатньо добре виконує свої обов’язки. За словами Михайла Подоляка, який відповідає за медійну політику, Трофімов повинен був посилювати губернаторів та займати їхню позицію у суперечках та спірних питаннях.

Натомість Трофімов обирав можливість самоусунутися від цієї проблеми, що призвело до того, що губернатори не розуміють свою функцію.

Як відомо, Сергій Трофімов відповідає за регіональну політику, а також є колишнім виконавчим продюсером студії «Квартал 95».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Трофімов поскаржився на те, що останнім часом у нього почали «здавати нерви» й довелося пити заспокійливі препарати.

Разом з тим, він додав, що для нього команда Зеленського, яку вдалося зібрати, є предметом внутрішньої радості та гордості. Він назвав оточення президента ефективними, сильними і грамотними людьми, які його надихають.