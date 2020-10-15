Російська вакцина від COVID-19. Фото: Mos.ru

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Наукове відкриття зробили вчені університету імені Вернадського, який знаходиться в окупованому Криму. Вони стверджують, що розробили нову вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19.

Особливістю цієї вакцини є те, що її можна вдихати. Про це повідомив керівник лабораторії клітинних технологій і ДНК-ліків, вірусолог, доцент кафедри біохімії КФУ Володимир Оберемок, передає РИА «Новости».

За його словами, вакцина нібито складається з одного олігонуклеотиду у формі ласо. Він одночасно несе активатор вродженого імунітету і антиген з невеликим фрагментом геному SARS-CoV-2. Завдяки цьому, на переконання Оберемка, організм зможе ідентифікувати коронавірус і виробити специфічні антитіла.

Проте для запуску всіх етапів тестування вакцини дослідникам ще треба отримати фінансування.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов нещодавно заявив про можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Водночас Росія нещодавно зробила суперечливу заяву про реєстрацію вакцини від коронавірусу під назвою «Спутник V». А 14 жовтня, президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію ще однієї вакцини.