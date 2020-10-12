Как Харьков борется с коронавирусом. Фото:

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Программу страхования бюджетников на случай инфицирования COVID-19 разработают в Харькове.

Городская власть хочет за счет бюджета Харькова страховать медицинских работников, средний медицинский персонал, учителей и коммунальщиков. Специалисты уже работают над созданием такой программы. Об этом 12 октября заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

Мы стоим перед угрозой, что люди не захотят работать. Поэтому мы обязаны сегодня обеспечить людей защитой в виде страхования, — заявил он.

Тем временем заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан заявила, что в городских опорных больницах № 13, № 17 и № 25, которые принимают больных коронавирусом, развернут 254 койки с возможностью получения кислородной терапии.

Отмечается, что кислородные точки вводят в эксплуатацию сразу после установки. Чиновница добавила, что город нуждается в дополнительных 10 млн грн из бюджета на оснащение кислородом дополнительно трех больниц. В 28, 31 и 3 больницах можно развернуть еще по 120 коек.

Эпидемия коронавируса привела и к изменениям в работе харьковского метро. В подземке увеличат количество поездов на линиях, что приведет к сокращению времени пребывания пассажиров на платформах. Администрация метрополитена уже получила указание разработать график движения поездов с сокращенным интервалом. А полиция будет контролировать, чтобы все пассажиры были в масках.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко саботирует карантинные ограничения — чиновник считает, что в городе недостаточно зараженных коронавирусом для введения ограничений «оранжевой» карантинной зоны.