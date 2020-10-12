Нейрони. Фото: psyfactor.org

https://racurs.ua/n145044-v-uverennyh-ludey-vysokaya-aktivnost-neyronov-uchenye.html

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Научное открытие сделали немецкие ученые. Уверенность людей в своих решениях можно проверить по уровню активности нейронов. Такую связь удалось выявить впервые.

Группа ученых из Университетской больницы Бонна в Германии выяснила: если мы уверены в сделанном выборе, то активность некоторых клеток в височной части мозга повышается. Такие результаты эксперимента опубликовали в журнале Current Biology.

Участие в эксперименте принимали 12 мужчин и женщин, у которых была тяжелая форма эпилепсии, и ранее им имплантировали электроды. Они точно определяют, в какой области мозга нарушена активность. Электроды дали возможность наблюдать, как работает мозг респондентов.

Сначала участники должны были оценить, насколько сильно они хотели бы съесть продукт, который им показали. После этого им давали избранные лакомства. Эксперимент повторили 20 раз. Затем участники должны были показать, какой из двух предложенных продуктов им нравится больше. Так проверили 190 пар различных закусок.

Во время эксперимента команда зафиксировала активность 830 нервных клеток в височной области.

Мы обнаружили, что частота импульсов в некоторых нейронах менялась в зависимости от того, насколько участники уверены в своем решении, — рассказал профессор Александр Унру-Пиньейро, один из авторов исследования.

Эти нейроны находятся в области мозга, которая частично связана с памятью. Это может означать, что мы запоминаем не только решения, но и насколько были уверены в нем.

Такой процесс обучения может спасать нас от неправильного выбора в будущем, — добавил профессор Флориан Морманом, один из авторов работы.

Напомним, что ученые обнаружили в стволах мозга детей и молодежи частицы, которые провоцируют болезнь Альцгеймера, Паркинсона и бокового амиотрофического склероза (БАС). В эксперименте приняли участие 186 участников в возрасте от 11 месяцев до 27 лет, проживающих в загрязненном Мехико.