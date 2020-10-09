Опасные для детей последствия загрязненного воздуха обнаружили ученые

Загрязнение воздуха. Фото: pershyj.com

https://racurs.ua/n144938-opasnye-dlya-detey-posledstviya-zagryaznennogo-vozduha-obnarujili-uchenye.html

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Загрязнение воздуха влияет не только на сердце и легкие, но даже на мозг. Ученые обнаружили в стволах мозга детей и молодежи частицы, которые провоцируют болезнь Альцгеймера, Паркинсона и бокового амиотрофического склероза (БАС).

В эксперименте приняли участие 186 участников в возрасте от 11 месяцев до 27 лет, которые проживают в загрязненном Мехико. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research.

В ходе исследования ученые обнаружили в стволах мозга молодежи крошечные наночастицы, способствующие развитию неврологических заболеваний. Наночастицы попадают в воздух в результате выбросов автомобилей.

В частности, аномальные наночастицы обнаружили в головном мозге даже у 11-месячного младенца. В то же время у молодежи, живущей в менее загрязненных районах Мексики, обследования не выявили таких нарушений.

Напомним, что центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского назвала самые загрязненные районы Киева по результатам августовского наблюдения.