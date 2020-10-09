Небезпечні для дітей наслідки забрудненого повітря виявили вчені

Забрудненого повітря. Фото: pershyj.com

https://racurs.ua/ua/n144938-nebezpechni-dlya-ditey-naslidky-zabrudnenogo-povitrya-vyyavyly-vcheni.html

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Забруднення повітря впливає не тільки на серце і легені, а й навіть на мозок. Вчені виявили у стовбурах мозку дітей і молоді частинки, які провокують хворобу Альцгеймера, Паркінсона та бічного аміотрофічного склерозу (БАС).

У експерименті взяли участь 186 учасників віком від 11 місяців до 27 років, які проживали в забрудненому Мехіко. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Research.

Під час дослідження вчені виявили у стовбурах мозку молоді крихітні наночастинки, які сприятимуть розвитку неврологічних захворювань. Наночастинки потрапляють у повітря внаслідок викидів автомобілів.

Зокрема, аномальні наночастинки виявили в головному мозку навіть у 11-місячного немовля. Водночас у молоді, що живе в менш забруднених районах Мексики, обстеження не виявили таких порушень.

Нагадаємо, що центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського назвала найбільш забруднені райони Києва за результатами серпневого спостереження.