«Концлагерь» устроила учительница в Одессе из-за ответа школьницы на украинском, фото — РБК-Украина

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В Одессе учительница рисования набросилась на украиноязычного ребенка за то, что та забыла альбом и ответила педагогу на украинском.

Учительница начала унижать ребенка, свидетельствует соответствующая запись разговора в классе. Его опубликовали на странице «Родители SOS» в Фейсбук.

Раису Пирогову, учительницу школы № 4, теперь уволят за украинофобию. Она унижала пятиклассницу, кричала на нее и довела до слез.

Не реви, все. Отвечай следующий раз лучше. Но так нельзя говорить. Получается, что она выше нас. Давайте на украинском тогда все будем общаться? — сказала преподаватель на уроке.

Мама школьницы Мария рассказывала, что на ее ребенка уже не первый раз давят в школе из-за государственного языка.

«Думской» директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что учительницу уволят по ст. 31 п. 3 КЗоТ (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы).

В записи слышно, как учитель в присутствии детей довела ребенка до слез, а потом начала утешать. Педагог заявила, что девочка якобы ставит себя выше всех, поскольку общается на украинском.

Директор гимназии, в которой произошел инцидент, извинился перед родителями ребенка и самой школьницей.