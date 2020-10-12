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Ракурс
«Концтабір» влаштувала вчителька в Одесі через відповідь школярки українською мовою

«Концтабір» влаштувала вчителька в Одесі через відповідь школярки українською мовою (ВІДЕО)

12 жов 2020, 16:50
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В Одесі вчителька малювання накинулася на україномовну дитину за те, що та забула альбом та відповіла педагогу українською.

Вчителька почала принижувати дитину, свідчить відповідний запис розмови в класі. Його опублікували на сторінці «Батьки SOS» у Фейсбук.

Раїсу Пирогову, вчительку гімназії № 4, звільнять за українофобію. Вона принижувала п’ятикласницю, кричала на неї і довела до сліз.

Не реви, все. Відповідай наступного разу краще. Але так не можна говорити. Виходить, що вона вище нас. Давайте на українській тоді всі будемо спілкуватися? — сказала викладач на уроці.

Мама школярки Марія розповідала, що на її дитину вже не вперше тиснуть в школі через державну мову.

«Думській» директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч розповіла, що вчительку звільнять за ст. 31 п. 3 КЗпП (вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням даної роботи).


У записі чути, як учитель при дітях довела дитину до сліз, а потім почала втішати. Педагог заявила, що дівчинка буцімто ставить себе вище за всіх, оскільки спілкується українською.

Директор гімназії, в якій стався інцидент, вибачилися перед батьками дитини і самою школяркою.

Джерело: Ракурс


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