Зеленського Верховний суд зобов’язав спілкуватися лише українською мовою

Зеленського Верховний суд зобов’язав спілкуватися лише українською мовоюhttps://racurs.ua/ua/n144935-zelenskogo-verhovnyy-sud-zobov-yazav-spilkuvatysya-lyshe-ukrayinskou-movou.htmlРакурс
Володимир Зеленський під час виконання службових обов’язків зобов’язаний спілкуватися державною мовою.
Відповідне рішення ухвалила Велика палата Верховного суду, повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, до Верховного суду надійшов позов, в якому його просили визнати протиправним спілкування Зеленського російською мовою на форумі інтернет-діячів iForum-2019, де він 23 травня 2019 року виступав вже як президент України.
Спочатку Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі.
Позивач подав апеляцію, в якій просив скасувати ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та відкрити провадження у цій справі.
Верховний суд визнав, що президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків, — зазначає прес-служба судової установи за результатами розгляду апеляції.
Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність, наголошують у Верховному суді.
Тож Велика палата Верховного суду закрила провадження у цій справі, «оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства».
Нагадаємо, під час виступу на iForum-2019 Зеленський назвав Британію «старушкою».