Зеленського Верховний суд зобов’язав спілкуватися лише українською мовою

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n144935-zelenskogo-verhovnyy-sud-zobov-yazav-spilkuvatysya-lyshe-ukrayinskou-movou.html

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Володимир Зеленський під час виконання службових обов’язків зобов’язаний спілкуватися державною мовою.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата Верховного суду, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, до Верховного суду надійшов позов, в якому його просили визнати протиправним спілкування Зеленського російською мовою на форумі інтернет-діячів iForum-2019, де він 23 травня 2019 року виступав вже як президент України.

Спочатку Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі.

Позивач подав апеляцію, в якій просив скасувати ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та відкрити провадження у цій справі.

Верховний суд визнав, що президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків, — зазначає прес-служба судової установи за результатами розгляду апеляції.

Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність, наголошують у Верховному суді.

Тож Велика палата Верховного суду закрила провадження у цій справі, «оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства».

Нагадаємо, під час виступу на iForum-2019 Зеленський назвав Британію «старушкою».