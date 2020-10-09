Зеленского Верховный суд обязал общаться только на украинском языке

Зеленского Верховный суд обязал общаться только на украинском языкеhttps://racurs.ua/n144935-zelenskogo-verhovnyy-sud-obyazal-obschatsya-tolko-na-ukrainskom-yazyke.htmlРакурс
Владимир Зеленский при исполнении служебных обязанностей обязан общаться на государственном языке.
Соответствующее решение приняла Большая палата Верховного суда, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в Верховный суд поступил иск, в котором суд просили признать противоправным общение Зеленского на русском языке на форуме интернет-деятелей iForum-2019, где он 23 мая 2019 года выступал уже в качестве президента Украины.
Сначала Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.
Истец подал апелляцию, в которой просил отменить постановление Кассационного административного суда в составе Верховного суда и открыть производство по этому делу.
Верховный суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей, — отмечает пресс-служба судебного учреждения по результатам рассмотрения апелляции.
В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность, отмечают в Верховном суде.
Поэтому Большая палата Верховного суда закрыла производство по этому делу, «поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства».
Напомним, во время выступления на iForum-2019 Зеленский назвал Великобританию «старушкой».