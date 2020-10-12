Санкції проти Лукашенка погодили у Євросоюзі. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n145042-sankciyi-proty-lukashenka-pogodyly-u-ievrosouzi-zmi.html

Ракурс

Країни Європейського Союзу погодилися про введення санкції проти влади Білорусі.

Очільники Міністерства закордонних справ 27 країн ЄС дійшли згоди про запровадження санкцій проти Олександра Лукашенка. Також під санкції, які вводяться через репресії проти громадян Білорусі, потраплять і білоруські топ-чиновники. Про це 12 жовтня повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

Є політичні домовленості між міністрами закордонних справ Європейського Союзу щодо санкцій проти Лукашенка та інших, — йдеться у повідомленні.



Як відомо, 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, після яких низка громадян вийшли у багатьох регіонах країни на акції протесту. Результати цих виборів частина білорусів вважає сфальсифікованими. Протести жорстоко придушуються силовиками.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз ввів санкції проти білоруських чиновників, але ці санкції оминули президента Олександра Лукашенка. Впровадження санкцій проти влади Білорусі впродовж тривалого часу блокував Кіпр.