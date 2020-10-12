Санкции против Лукашенко согласовали в Евросоюзе. Фото: rt.com

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Страны Европейского Союза согласились о введении санкции против властей Беларуси.

Руководители Министерства иностранных дел 27 стран ЕС пришли к согласию о введении санкций против Александра Лукашенко. Также под санкции, которые вводятся из-за репрессий против граждан Беларуси, попадут и белорусские топ-чиновники. Об этом 12 октября сообщил журналист «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Есть политические договоренности между министрами иностранных дел Европейского Союза относительно санкций против Лукашенко и других, — говорится в сообщении.



Как известно, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, после которых ряд граждан вышли во многих регионах страны на акции протеста. Результаты этих выборов часть белорусов считает сфальсифицированными. Протесты жестоко подавляются силовиками.

Напомним, 2 октября Европейский Союз ввел санкции против белорусских чиновников, но эти санкции обошли президента Александра Лукашенко. Введение санкций против властей Беларуси на протяжении длительного времени блокировал Кипр.