Нейрони. Фото: psyfactor.org

https://racurs.ua/ua/n145044-u-vpevnenyh-ludey-bilsha-aktyvnist-neyroniv-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили німецькі вчені. Впевненість людей у своїх рішеннях можна перевірити за рівнем активності нейронів. Такий зв’язок вдалося виявити вперше.

Група вчених з Університетської лікарні Бонна в Німеччині з’ясувала: якщо ми впевнені в зробленому виборі, то активність деяких клітин в скроневій частині мозку підвищується. Такі результати експерименту опублікували в журналі Current Biology.

Участь в експерименті брали 12 чоловіків і жінок. Вони мали тяжку форму епілепсії і раніше їм імплантували електроди, які точно визначають, активність якої області мозку порушена. Електроди дали можливість спостерігати, як працює мозок респондентів.

Спершу учасники мали оцінити, наскільки сильно вони хотіли б з’їсти продукт, який їм показали. Після цього їх частували обраними ласощами. Експеримент повторили 20 разів. Потім учасники мали показати, який з двох запропонованих продуктів їм подобається більше. Так перевірили 190 пар різної їжі.

Під час експерименту команда зафіксувала активність 830 нервових клітин в скроневій частці. «Ми виявили, що частота імпульсів в деяких нейронах змінювалася залежно від того, наскільки учасники впевнені в своєму рішенні, — розповів професор Олександр Унру-Пінєйро, один з авторів дослідження.

Ці нейрони знаходяться в ділянці мозку, яка частково пов’язана з пам’яттю. Це може означати, що ми запам’ятовуємо не тільки рішення, але й наскільки були впевнені в ньому.

Такий процес навчання може рятувати нас від неправильного вибору в майбутньому, — додав професор Флоріан Морманом, один з авторів роботи.

Нагадаємо, що вчені виявили у стовбурах мозку дітей і молоді частинки, які провокують хворобу Альцгеймера, Паркінсона та бічного аміотрофічного склерозу (БАС). У експерименті взяли участь 186 учасників віком від 11 місяців до 27 років, які проживали в забрудненому Мехіко.