Як Харків бореться з коронавірусом. Фото:

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Програму страхування бюджетників на випадок інфікування COVID-19 розроблять у Харкові.

Міська влада хоче за рахунок бюджету Харкова страхувати медичних працівників, середній медичний персонал, вчителів та комунальників. Спеціалісти вже працюють над створенням такої програми. Про це 12 жовтня заявив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, передає прес-служба міськради.

Ми стоїмо перед загрозою, що люди не захочуть працювати. Тому ми зобов’язані сьогодні забезпечити людей захистом у вигляді страхування, — заявив він.

Тим часом заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я Світлана Горбунова-Рубан заявила, що у міських опорних лікарнях № 13, № 17 та № 25, які приймають хворих на коронавірус, розгорнуть 254 ліжка з можливістю отримання кисневої терапії.

Зазначається, що кисневі точки вводять в експлуатацію одразу після встановлення. Чиновниця додала, що місто потребує додаткових 10 млн грн з бюджету на оснащення киснем додатково трьох лікарень. У 28, 31 та 3 лікарнях можна розгорнути ще по 120 ліжок.

Епідемія коронавірусу призвела і до змін у роботі харківського метро. У підземці збільшать кількість поїздів на лініях, що призведе до скорочення часу перебування пасажирів на платформах. Адміністрація метрополітену вже отримала вказівку розробити графік руху поїздів зі скороченим інтервалом. А поліція контролюватиме, щоб усі пасажири були в масках.

Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко саботує карантинні обмеження — чиновник вважає, що у місті недостатньо заражених коронавірусом для введення обмежень «помаранчевої» карантинної зони.