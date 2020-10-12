Анатолій Бондаренко. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n145038-mer-pomaranchevyh-cherkas-znovu-sabotuie-karantyn-video.html

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Анатолій Бондаренко, мер Черкас, вважає, що у місті недостатньо хворих на коронавірусну інфекцію для введення обмежень «помаранчевої» карантинної зони.

На його думку, віднесення Черкас у цю зону було «передчасним». Про це він заявив відео на своїй сторінці у Facebook.

Бондаренко вважає, що кількість хворих у Черкасах залишається контрольованою, а у черкаських лікарнях лікуються жителі інших міст. Він наголосив, що наразі місцева влада планує дати можливість довчитися дітям, а перед виборами піти на канікули.





Він уточнив, що наразі в інфекційній лікарні Черкас із діагнозом «коронавірусна інфекція COVID-19» перебувають 42 пацієнти. З них 31 — жителі обласного центру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Черкас вже фігурував у скандалі з центральною владою через карантинні обмеження. Виконком Черкаської міськради прийняв рішення суттєво пом’якшити карантинні обмеження для деяких сфер бізнесу, коли по всій країні був встановлений карантин.