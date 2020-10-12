Сміттєзвалище. Фото: kyivcity.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n145035-naybilshe-smittiezvalysche-ukrayiny-zakryut-poobicyav-klychko-rozpoviv-detali.html

Ракурс

Київ закриватиме сміттєзвалище у Підгірцях. Полігон, на який вивозять відходи зі столиці, є найбільшим в країні. Невдовзі на ньому розпочнуть рекультивацію і підготовку до закриття.

За рік у Підгірці звозять понад 450 тис. тонн відходів. Полігон уже функціонує 34 роки, повідомив на брифінгу 12 жовтня мер Києва Віталій Кличко.

Я підписав розпорядження про початок робіт із рекультивації усього полігону — тобто підготовки до його закриття, — повідомив Віталій Кличко.

Державну експертизу пройшов проект рекультивації першої карти на полігоні. Наразі ведеться закупівля необхідного обладнання.

Кличко назвав процес закриття тривалим і додав, що місту потрібна альтернатива полігону.

Для цього Київ розробив «План управління відходами», що передбачає будівництво переробних підприємств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія, яка спеціалізується утилізації медичних відходів з інфекційних лікарень Києва, просто викидала їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів на Київщині. Відходи містили, зокрема, шприци, медичні маски та халати. Серед них могли бути й відходи з лікарень, до яких приймають пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.