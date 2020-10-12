Київ і Варшава акцентували увагу на проектах “Тримор’я” і “ЛитПолУкрБриг”

https://racurs.ua/ua/n145036-kyyiv-i-varshava-akcentuvaly-uvagu-na-proektah-trymorya-i-lytpolukrbryg.html

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Про участь у проектах «Тримор'я» і «ЛитПолУкрБриг» згадали у спільній заяві президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда.

Відповідну заяву за результатами двосторонніх переговорів 12 жовтня оприлюднив Офіс президента.

Польща підтримує поглиблення співпраці України з ініціативою «Тримор'я», — йдеться у заяві.

Також сторони наголосили на необхідності продовження роботи консультаційного комітету на президентському рівні, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві. Окрім цього Україна та Польща співпрацюватимуть в енергетичній сфері задля зміцнення енергобезпеки в регіоні та Європі.

Підтверджуємо необхідність подальшого розвитку можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького, — вказано у заяві Зеленського і Дуди.

Додатково глави держав визнали, що гуманітарна та культурна співпраця буде спрямована на сприяння міжлюдським контактам, реалізацію спільних проектів у сферах освіти, науки, охорони здоров’я, молодіжних обмінів і туризму.

Нагадаємо, ініціатива трьох морів — Балтійського, Адріатичного, Чорного — «Тримор'я» — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу. У це об'єднання входять такі держави: Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Угорщина, Австрія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Румунія, Болгарія.

Водночас литовсько-польсько-українська бригада (ЛитПолУкрбриг) — багатонаціональна військова бригада, яка була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України.