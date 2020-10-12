Зеленський і Дуда підписали декларацію щодо агресії Росії

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Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали спільну декларацію, в якій згадали про війну на Донбасі та анексію Росією Криму.

Документ було погоджено в рамках офіційного візиту президента Польщі до Києва 12 жовтня. Глави держав наголосили на «праві громадян усіх держав у вирішенні свого майбутнього в результаті демократичних виборів».

Наголошуємо на повазі України та Польщі до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин, одночасно закликаючи до припинення незаконної окупації АР Крим та агресії, що триває на Донбасі. Варшава висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Києвом у межах міжнародної платформи з деокупації Криму, — заявили державні лідери.

У декларації також наголошується, що Польща підтримує суверенітет та територіальну цілісність України у визнаних міжнародною спільнотою кордонах.

Також у понеділок відбулося підписання українсько-польських документів за участі Володимира Зеленського та Анджея Дуди.

Нагадаємо, 12 жовтня — другий день візиту польської президентської пари в Україну. Анджей Дуда сьогодні спілкується із представниками української влади.