Саакашвілі побили в Афінах

https://racurs.ua/ua/n145032-saakashvili-pobyly-v-afinah-video.html

Ракурс

Грузинського та українського політика Михайла Саакашвілі побили в Афінах. У столиці Греції 12 жовтня невідомий напав на колишнього президента Грузії та українського посадовця.

В Греції Саакашвілі зустрічався з грузинськими емігрантами, які на цей момент проживають в цій країні.

Саакашвілі перестріли біля входу в будівлю кінотеатру, у якому мала відбутися зустріч. На кадрах ролика видно, як його оточили шанувальниці, а в цей момент на нього напав чоловік у капюшоні і завдав кілька ударів. Сам політик сильно не постраждав, відбувся лише легкими забоями.

Саакашвілі нібито попереджали про те, що його не пустять через кордон, але він все одно зміг приїхати в Афіни.

Віце-прем'єр Грузії, міністр юстиції Теа Цулукіані заявив раніше, що якщо колишній президент Михайло Саакашвілі прибуде до Грузії, його затримають на кордоні.

Грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе іде під першим номером у списку партії Саакашвілі «Єдиний національний рух».