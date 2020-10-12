Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Саакашвілі побили в Афінах

Саакашвілі побили в Афінах (ВІДЕО)

12 жов 2020, 14:26
999

Грузинського та українського політика Михайла Саакашвілі побили в Афінах. У столиці Греції 12 жовтня невідомий напав на колишнього президента Грузії та українського посадовця.

В Греції Саакашвілі зустрічався з грузинськими емігрантами, які на цей момент проживають в цій країні.

Саакашвілі перестріли біля входу в будівлю кінотеатру, у якому мала відбутися зустріч. На кадрах ролика видно, як його оточили шанувальниці, а в цей момент на нього напав чоловік у капюшоні і завдав кілька ударів. Сам політик сильно не постраждав, відбувся лише легкими забоями.

Саакашвілі нібито попереджали про те, що його не пустять через кордон, але він все одно зміг приїхати в Афіни.


Віце-прем'єр Грузії, міністр юстиції Теа Цулукіані заявив раніше, що якщо колишній президент Михайло Саакашвілі прибуде до Грузії, його затримають на кордоні.

Грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе іде під першим номером у списку партії Саакашвілі «Єдиний національний рух».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів