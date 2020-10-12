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Ілюстраційне фото / Ніяких 8 млн жертв українців у Другій світовій війні не було, заявив посол Польщі — новини політики
Скандальну заяву щодо українців-жертв Другої світової війни зробив посол Польщіhttps://racurs.ua/ua/n145031-skandalnu-zayavu-schodo-ukrayinciv-jertv-drugoyi-svitovoyi-viyny-zrobyv-posol-polschi.htmlРакурс
Скандальну заяву щодо українців, котрі загинули в роки Другої світової війни, зробив посол Польщі в Берліні Анджей Пшиленбський. Відповідне звернення він направив своєму колезі — українському дипломату у Берліні Андрію Мельнику.
Лист польського посла оприлюднила Gazeta Wyborcza у публікації «Посол Пшиленбський на стежці війни. Цього разу — з Україною», пише «Історична правда».
Суть претензій Пшиленбського: ніяких 8 млн жертв українців у Другій світовій війні не було, можна говорити максимум про кілька сотень тисяч. Натомість він згадує і «українську охорону» Аушвіца, і українців, причетних до розстрілів євреїв у Бабиному Яру, — зазначає видання.
Історики нагадують, що польських солдат і офіцерів у збройній боротьбі з нацизмом загинуло 240 тис. осіб, а солдат і офіцерів з України у 14 разів більше — 3,5 млн осіб.
За підрахунками Музею історії України, у Другій світовій війні на території сучасної Польщі у боях з Вермахтом загинуло понад 700 тис. солдат і офіцерів, які були мобілізовані з України. Загалом українців у збройній боротьбі з нацизмом на території Польщі у 1944−45 роках загинуло майже утричі більше, аніж польських вояків за усі роки війни.
Окрім цього, видання навело цитату з виступу професора Тімоті Снайдера у Бундестазі 20 червня 2017 року:
На боці союзників воювало і, відповідно, загинуло більше українців, аніж французів; воювало і, відповідно, загинуло більше українців, аніж британців; воювало і, відповідно, загинуло більше українців, аніж американців; воювало і, відповідно, загинуло більше українців, ніж французів, британців і американців разом узятих… Ми також повинні пам’ятати, що українці страждали під німецькою окупацією, де приблизно 3,5 млн українських цивільних, переважно дітей і жінок, було вбито. І знову ж таки, приблизно 3 млн українців загинули в уніформі Червоної армії, воюючи з Вермахтом.
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