Ілюстраційне фото / Ніяких 8 млн жертв українців у Другій світовій війні не було, заявив посол Польщі — новини політики

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Скандальну заяву щодо українців, котрі загинули в роки Другої світової війни, зробив посол Польщі в Берліні Анджей Пшиленбський. Відповідне звернення він направив своєму колезі — українському дипломату у Берліні Андрію Мельнику.

Лист польського посла оприлюднила Gazeta Wyborcza у публікації «Посол Пшиленбський на стежці війни. Цього разу — з Україною», пише «Історична правда».

Суть претензій Пшиленбського: ніяких 8 млн жертв українців у Другій світовій війні не було, можна говорити максимум про кілька сотень тисяч. Натомість він згадує і «українську охорону» Аушвіца, і українців, причетних до розстрілів євреїв у Бабиному Яру, — зазначає видання.

Історики нагадують, що польських солдат і офіцерів у збройній боротьбі з нацизмом загинуло 240 тис. осіб, а солдат і офіцерів з України у 14 разів більше — 3,5 млн осіб.

За підрахунками Музею історії України, у Другій світовій війні на території сучасної Польщі у боях з Вермахтом загинуло понад 700 тис. солдат і офіцерів, які були мобілізовані з України. Загалом українців у збройній боротьбі з нацизмом на території Польщі у 1944−45 роках загинуло майже утричі більше, аніж польських вояків за усі роки війни.

Окрім цього, видання навело цитату з виступу професора Тімоті Снайдера у Бундестазі 20 червня 2017 року: