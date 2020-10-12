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https://racurs.ua/n145031-skandalnoe-zayavlenie-ob-ukraincah-jertvah-vtoroy-mirovoy-voyny-sdelal-posol-polshi.html

Ракурс

Скандальное заявление об украинцах, погибших в годы Второй мировой войны, сделал посол Польши в Берлине Анджей Пшиленбский. Соответствующее обращение он направил своему коллеге — украинскому дипломату в Берлине Андрею Мельнику.

Письмо польского посла обнародовала Gazeta Wyborcza в публикации «Посол Пшиленбский на тропе войны. На этот раз — с Украиной», пишет «Историческая правда».

Суть претензий Пшиленбского: никаких 8 млн жертв украинцев во Второй мировой войне не было, можно говорить максимум о нескольких сотнях тысяч. Вместо этого он вспоминает и «украинскую охрану» Аушвица, и украинцев, причастных к расстрелам евреев в Бабьем Яру, — отмечает издание.

Историки напоминают, что польских солдат и офицеров в вооруженной борьбе с нацизмом погибло 240 тыс. человек, а солдат и офицеров из Украины в 14 раз больше — 3,5 млн.

Согласно подсчетам Музея истории Украины, во Второй мировой войне на территории современной Польши в боях с вермахтом погибло более 700 тыс. солдат, которые были мобилизованы из Украины. Всего украинцев в вооруженной борьбе с нацизмом на территории Польши в 1944−45 годах погибло почти втрое больше, чем польских воинов за все годы войны.

Кроме этого, издание привело цитату из выступления профессора Тимоти Снайдера в Бундестаге 20 июня 2017 года: