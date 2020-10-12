День защитника Украины Иллюстрация: Юрий Журавель

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Праздник Покровы, а заодно День защитника Украины, страна отмечает 14 октября. По случаю праздника из бюджета Киева некоторым категориям киевлян выплатят материальную помощь.

Речь идет о ветеранах АТО, волонтерах и семьях Героев Небесной Сотни. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, в общем ее получат более 29 тыс. киевлян.

Это — ветераны АТО, волонтеры и семьи Героев Небесной Сотни. Получат помощь и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и проживают в столице. Размер такой помощи — от 800 до 1 тыс. 500 грн, — сказал Кличко.

В то же время по 1 тыс. 500 грн получат семьи погибших или раненых участников Революции достоинства и войны на востоке Украины и волонтеров.

Киевлянам, получившим тяжелые травмы во время Революции достоинства выплатят по 1 тыс. грн.

Жители столицы, которые получили травмы средней тяжести, участники АТО, бойцы-добровольцы получат на Покрову по 900 и 800 грн.

Напомним, в сентябре Виталий Кличко заявил, что столица существенно обновит парк общественного транспорта. До конца 2020 года город получит 200 новых современных автобусов. Из них 80 автобусов будут 12-метровыми, а 120 автобусов —19-метровыми.