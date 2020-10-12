Нобелевская премия. Фото: пресс-служба комитета

https://racurs.ua/n145030-poslednuu-nobelevku-v-etom-godu-zavoevali-amerikanskie-ekonomisty-chto-izobreli-foto.html

Ракурс

Нобелевская премия этого года была завоевана американскими учеными и исследователями. Лауреатами Нобелевской премии по экономике в этом году стали экономисты Пол Милгром и Роберт Вильсон за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов торгов.

Лауреаты использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом. Их открытие принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Исследование Уилсона объяснило поведение рациональных участников аукциона. Такие участники делают меньшую ставку, чем на самом деле оценивают стоимость товара. Это происходит из-за «проклятия победителя» — то есть страх заплатить много или проиграть.



В то же время Милгром сформировал общую теорию аукционов, которая представила формат, где продавец получит наибольший доход от продаж. Для этого участники торгов должны во время аукциона узнать, как оценивают товар их конкуренты.

В прошлом году премия по экономике была присуждена за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Напомним, ранее мы сообщали, что лауреатами премии также стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпеньтье — за создание метода редактирования геномов, и Луиза Глюк — за безошибочный поэтический голос.