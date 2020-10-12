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Ракурс
Нобелевская премия. Фото: пресс-служба комитета

Последнюю «нобелевку» в этом году завоевали американские экономисты — что изобрели (ФОТО)

12 окт 2020, 13:46
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Нобелевская премия этого года была завоевана американскими учеными и исследователями. Лауреатами Нобелевской премии по экономике в этом году стали экономисты Пол Милгром и Роберт Вильсон за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов торгов.

Лауреаты использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом. Их открытие принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Исследование Уилсона объяснило поведение рациональных участников аукциона. Такие участники делают меньшую ставку, чем на самом деле оценивают стоимость товара. Это происходит из-за «проклятия победителя» — то есть страх заплатить много или проиграть.

Исследование ученых. Фото: пресс-служба Нобелевского комитетаВ то же время Милгром сформировал общую теорию аукционов, которая представила формат, где продавец получит наибольший доход от продаж. Для этого участники торгов должны во время аукциона узнать, как оценивают товар их конкуренты.


В прошлом году премия по экономике была присуждена за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Напомним, ранее мы сообщали, что лауреатами премии также стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпеньтье — за создание метода редактирования геномов, и Луиза Глюк — за безошибочный поэтический голос.

Источник: Ракурс


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