Нобелівська премія. Фото: прес-служба комітету

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Нобелівська премія цього року була завойована американськими науковцями та дослідниками. Лауреатами Нобелівської премії з економіки цьогоріч стали економісти Пол Мілгром та Роберт Вільсон за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів торгів.

Лауреати використовували свої ідеї для розробки нових форматів аукціонів для товарів і послуг, які важко продати традиційним способом. Їх відкриття принесли користь продавцям, покупцям і платникам податків по всьому світу. Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.



Дослідження Вілсона пояснили поведінку раціональних учасників аукціону. Такі учасники роблять ставку меншу, ніж насправді оцінюють вартість товару. Це відбувається через «прокляття переможця» — тобто страх заплатити забагато чи програти.

Натомість Мілгром сформував загальну теорію аукціонів, яка представила формат, за яким продавець отримає найбільший дохід від продажу. Для цього учасники торгів мають під час аукціону дізнатися, як оцінюють товар їхні конкуренти.

Торік премію з економіки присудили за «експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лауреатами премії також стали Дженніфер Дудна та Еммануель Шарпеньтьє — за створення методу редагування геномів, і Луїза Ґлюк — за безпомилковий поетичний голос.